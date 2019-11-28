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2019年11月28日星期四
英超雙雄齊闖歐聯16強 摩連奴領熱刺反勝 曼城不敗首名晉級
皇馬PSG攜手出線 夏薩特傷出無礙
祖雲刺馬奪首名 C朗締里程碑
曼聯抗癌戰士入選歐霸大軍
單車世盃香港站開鑼 德國隊領銜出擊
鄧謝配重返世界第10 印度賽闖16強
東方ABL出師不利 新季首戰不敵澳門黑熊
體壇快訊：東方菁英盃3戰全勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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