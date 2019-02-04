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東方ABL出師不利 新季首戰不敵澳門黑熊

【明報專訊】東方龍獅籃球隊昨在灣仔修頓擺陣，於東南亞職業聯賽（ABL）迎戰澳門黑熊，惟球隊在這今季頭炮失利。主隊首節已落後11分，最終新兵基爾（白衫）雖攻入全場最高的31分，仍以79：93敗陣。

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