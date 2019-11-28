英超雙雄齊闖歐聯16強 摩連奴領熱刺反勝 曼城不敗首名晉級

摩連奴上周英超首度領軍即開齋，但熱刺昨晨回師主場慢熱，19分鐘已落後兩球。他們站穩陣腳後，由迪利阿里完半場前追近比數，之後哈利卡尼梅開二度，僅花24場便攻入20球，超越祖雲達斯名宿迪比亞路。後衛奧里亞亦有進帳，熱刺終反勝4：2，於歐聯B組5戰得10分，篤定次名晉級。

羅拔仔4球締紀錄 拜仁B組首名

熱刺上半場失勢，摩連奴29分鐘便換人，以基斯甸艾歷臣取代艾歷迪亞，上任後自認「謙遜」的摩連奴，賽後向迪亞道歉，承認部署失當：「我為此向艾歷（迪亞）道歉，這不是他的過錯，但球隊需要另一個創造性中場。」他續稱在中場休息時，球員缺乏信心，自己也不敢風筒式訓話：「主場出戰先落後，對拜仁（2：7落敗）的記憶浮現，我感受到他們要點愛，而非責難。」

熱刺晉級後，最後一輪對拜仁慕尼黑成例行公事。拜仁同時間以6：0大炒貝爾格萊德紅星，5戰全勝獲首名。射手羅拔利雲度夫斯基下半場僅用14分31秒，成為歐聯史上最快攻入4球的人。拜仁暫代教練費歷克上任後4戰，狂轟16球兼1球未失。

史達寧料續約曼城 辛尼勢離隊

至於C組的曼城欠缺受傷的射手阿古路，又收起大勇的馬列斯，只由根度簡入球賽和薩克達。惟同組阿特蘭大兩球擊敗薩格勒布戴拿模取得首勝，曼城領前其餘3隊5至7分下，提前一輪確認首名晉級，未來兩個月可專注本土賽。

另外，英媒指會方周一與前鋒史達寧的經理人會面，商討續約一事順利，料其周薪將超越奇雲迪布尼，冠絕全隊；正養傷的利萊辛尼則料明夏加盟拜仁。另外，曼城母公司出售球會逾一成股權予美國投資公司銀湖，作價5億美元，48億美元（約375億港元）的最新球會估值，令「藍月」成為全球最有價值的體育隊伍。