泰裔艾邦飆出重圍 修煉半年上一隊 F1首季贏掌聲

明報記者

是自己的選擇，抑或是生意上的選擇？總有人會這樣問。艾邦也吸引到泰國品牌注資前東家紅牛二隊，不過這是今年7月的事，他老早已披「通代隆」出賽。雖然泰籍母親與曾是全職賽車手的父親早年離婚，但艾邦繼續追逐賽車夢，甚至周五走堂為周末比賽準備。不過他的生涯不比3年前GP3戰友、克服摯友離世的法拉利車手陸奇尼容易。起步比別人遲，在雷諾方程式過得並不順利。他曾經說：「除了家庭問題（艾邦的母親於2012年因詐騙罪成，判囚6年），車隊也缺乏資金，去到一個地步是撞車的話，也沒零件修復。」

起步遲缺資金 曾被逐出青訓隊

於是，16歲才接觸方程式賽車的艾邦，首年成績不佳，被踢出紅牛青訓計劃，接近沒有贊助下，前年捱到升上二級方程式（F2），去年雖獲總季軍，但只有電動方程式車隊邀約，直至紅牛總監靴密馬高一通電話：「我會說（去年10月）俄羅斯站是人生轉捩點，兩場比賽分別奪冠及第8起步追上得季軍，之後他們就找我。」之後便是F1車迷已知的，艾邦在紅牛二隊修煉半季，取代加斯利上一隊，雖然上周被咸美頓撞走首支香檳，但穩定戰績保住明年位置，在本周阿布扎比煞科站前，總成績暫列第8。

周末煞科站爭佳績 盼成泰國首名世界冠軍

提到何以戰車號碼選擇23，他笑言是想做「半個羅斯」（7屆MotoGP冠軍羅斯號碼為46），亦以車神舒密加為偶像：「不過在賽場外，國王拉瑪九世（即已故泰王普密蓬）對國家的關愛，令我永遠仰慕他。」為表達敬意，艾邦的頭盔除了有泰國國旗，向車尾的一邊，也印上泰文的「9」作紀念。他說：「泰國出產過世界第一的高球手及羽毛球手，我會盡我的能力令世界知道，泰國也有世界第一的賽車手。」