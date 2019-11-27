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2019年11月27日星期三
啞火巴塞迎蜂兵現暗湧 頭4輪僅入4球 關鍵榜首戰失碧基
拿玻里「內戰」 征紅軍堪憂
阿古路大腿受傷唞數周 篤定無緣曼市打吡
港足東亞盃初選出爐 辛祖徐德帥落選
單車世盃後日展開 賽會:安檢規格如常
東方ABL新季首擊迎澳門黑熊
湖人公鹿同取8連勝 分岸獨領風騷
體壇快訊：陳浩源膺港殘奧年度最佳男將
電視精選
泰裔艾邦飆出重圍 修煉半年上一隊 F1首季贏掌聲
亞洲車手F1難作為 小林可夢偉轉攻耐力賽發光
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【明報專訊】（請看附圖）
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