啞火巴塞迎蜂兵現暗湧 頭4輪僅入4球 關鍵榜首戰失碧基

巴塞隆拿vs.多蒙特 now644台、有線602/622台 明晨04：00直播

巴塞隆拿今季歐聯及西甲表現俱欠說服力。聯賽雖列榜首，但只多第4的馬德里體育會3分；歐聯F組領前，惟4戰得8分只領前多蒙特1分，由於巴塞最後一輪作客暫少4分的第3球隊國際米蘭更難踢，故明晨之戰誓必勝，只是恐又有心無力，事關分組賽成績分別是兩場勝2：1，兩場打和0：0，合共只入4球，是近季同期最差（見表），而其中一球更來自布拉格斯拉維亞球員擺烏龍，其餘3球是美斯1球及蘇亞雷斯兩球，四度掛帥的基沙文仍「食白果」和零助攻。

基沙文4仗食白果 料轉踢左路

因蘇亞雷斯於日前西甲已復任正選，勢使基沙文需讓出正前鋒位置，並移至較陌生的左路策應。他回應與多在右路策動攻勢的美斯合作道：「我為能與他並肩作戰而雀躍。他所做的事情是不可思議的。我們未來40年都不會看到像他這樣的球員。」美斯卻疑更想巴黎聖日耳門的前鋒尼馬回巢。巴塞去季歐聯4強次回合以0：4敗走利物浦和出局後，據報美斯曾與尼馬通訊：「我們一起才能奪歐聯。我要求你回來。再過兩年，我便離隊，你會是一個人，你會取代我的位置。」而巴塞體育總監艾比度亦稱，尼馬擁有球隊的足球哲學，「他永遠是球會的一個選擇」。

客軍列奧斯勢再串演中鋒

巴塞此役亦遇上後防問題。碧基停賽，使今季只曾在西甲上陣3次的烏姆迪迪臨危受命，伙拍同樣有傷在身的基文迪朗格勒握守中路，而左、右閘佐迪艾巴及尼爾遜施美度均因傷避戰。多蒙特則有箭頭柏高艾卡沙受傷，馬高列奧斯料再次被推前，而應復任正選的杜根夏薩特、祖利安白蘭特及已入4球的阿舒拉夫俱不容忽視。