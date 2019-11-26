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2019年11月26日星期二
C朗勢掛帥刺馬 隊友出色添壓力 率祖雲爭首名
摩帥主場首督師 冀領熱刺挫奧軍出線
吳安儀伊甸賽奪亞 4強轟過百 今屆唯一球手
李慧詩傷癒 誓強勢迎敵
曼聯慘和 連續12客場失守34年最差
西班牙挫加國 六奪台維斯盃
體壇快訊：邵思思滑水世界賽摘銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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吳安儀伊甸賽奪亞 4強轟過百 今屆唯一球手
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