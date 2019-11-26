體壇快訊：邵思思滑水世界賽摘銅

飛馬挫元朗港超開齋

香港飛馬昨晚於香港大球場舉行的港超賽事，憑文迪斯及查理士在上下半場各建一功，以2：1險勝有辛坦拿在32分鐘一度扳平的佳聯元朗，取得今季首勝。飛馬賽後1勝3和2負得6分升上第7位，尚未開齋的元朗則位列榜末。

紅軍3將入非足先生30強

2019年度非洲足球先生最後30強候選名單昨揭盅，其中力爭蟬聯的埃及隊射手穆罕默德沙拿，與利物浦隊友、塞內加爾隊前鋒沙迪奧文尼及畿內亞隊中場拿比基達一同入圍。而阿仙奴的加蓬隊射手奧巴美揚，及曼城的阿爾及利亞隊翼鋒馬列斯等，亦告榜上有名。頒獎禮將於明年1月在埃及舉行。

當錫領獨行俠挫火箭

休斯頓火箭昨於NBA常規賽迎戰達拉斯獨行俠，雖有主力夏登攻入32分及貢獻11次助攻，但敵將盧卡當錫全場轟入41分，連續4場得分超過30分下，終令火箭以123：137敗陣。而洛杉磯快艇憑利安納取得26分下，以134：109大勝客軍新奧爾良塘鵝，取得五連勝。同日主場出擊的丹佛金塊在3將取得逾20分下，以116：104擊敗鳳凰城太陽，取得五連勝。