摩帥主場首督師 冀領熱刺挫奧軍出線

B組次席球隊熱刺4戰得7，少上輪已出線的榜首拜仁慕尼黑5分，但多第3的貝爾格萊德紅星4分，故若明晨全取3分便可提早晉級。摩連奴說：「我認為熱刺將會在主場勝出出線。」事實上，他曾率領波圖、車路士、國際米蘭、皇家馬德里及曼聯至少打入歐聯16強，執教生涯共奪25冠則已增強熱刺球員的信心，有利這支自2008年聯賽盃後無冠的英超球隊。

熱刺箭頭哈利卡尼說：「摩連奴已證明是勝利者，令你對球隊產生信念。」艾歷迪亞也說：「摩連奴的說話令你信服和有感覺。我們曾在普捷天奴，以及現在的摩連奴麾下比賽，這都是非常幸運的事。」熱刺續有中場拉美拿及守將維頓漢養傷。另據報若熱刺季尾躋身英超前4，摩連奴便可獲得200萬鎊（2,000萬港元）花紅。

PSG征皇馬 尼馬勢首亮相歐聯

A組已出線的巴黎聖日耳門（PSG）則作客少5分的次席球隊皇家馬德里，今季受傷患困擾的主隊前鋒尼馬，繼日前法甲勝里爾復出後，勢首次在今季歐聯披甲，亦是他今季首次與基利安麥巴比一起掛帥，皇馬則有缺席日前西甲的卻奧斯復出坐鎮中場。