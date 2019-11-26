C朗勢掛帥刺馬 隊友出色添壓力 率祖雲爭首名

祖雲達斯vs.馬德里體育會 now630/633台、有線602/662台 明晨04：00直播

D組4輪後，祖雲達斯以3勝1和得10分，多馬德里體育會3分，由於已以7分拋離同得3分、明晨交鋒的莫斯科火車頭及客軍利華古遜，故「斑馬兵」上輪已提早出線，但若今次落敗，將也得10分的馬體會便可以較佳對賽登頂，所以教練沙利為防萬一，近日已作部署，包括日前意甲挫阿特蘭大時，收起近期受膝傷困擾的基斯坦奴朗拿度，並已聲言希望對方此役能復出：「比賽時有點痛楚，會影響你的作戰心態。到目前為止，他的訓練方式是正確的，他的膝蓋不會有過量負荷。」

被評「祖雲不需靠C朗」

估計C朗亟待復出，原因之一是過去5次為祖雲披甲只入1球外，早在國際賽檔期前，在意甲主場勝AC米蘭，以及歐聯作客莫斯科火車頭的兩場勝仗中，接連被沙利換走而不高興；另外是過去4仗中，隊友前鋒希古恩、前鋒保羅戴巴拿及中場艾朗藍斯都表現優秀，當中又以希古恩入兩球及貢獻4次助攻最搶鏡，使意大利足球專家Anthony Barbagallo，也在網頁football-italia寫了一篇名為「祖雲達斯不需依靠C朗」的評論文章。

料拍希古恩或戴巴拿攻堅

軍情方面，據報祖雲料有中場馬度迪及後衛阿歷士辛度復出，藍斯或賓坦古亞將取代貝拿迪斯治，希古恩與戴巴拿爭與C朗拍檔，而杜格拉斯哥斯達卻觸傷大腿缺陣15日。

馬體會料有中場湯馬士柏迪與沙奧尼古斯復出，惟前鋒迪亞高哥斯達及守將荷西基文尼斯養傷，右閘捷比亞則會先被列後備。