曼城苦戰煞車損兵折將 阿古路等3將傷出 密集賽程添隱憂

曼城昨仗有門將艾達臣摩拉斯傷癒正選，但未能阻止第150次為車路士上陣的尼高路簡迪，於21分鐘快射開紀錄。奇雲迪布尼其後攻門省中葛特蘇馬改變方向，與馬列斯連過兩關射入尾柱，助曼城完半場前反超前，最終保持勝果完場。曼城賽後反超前「藍戰士」車路士兩分，緊隨李斯特城列第3。

不過，曼城昨仗先後有洛迪卡斯簡迪、大衛施華與阿古路傷出，前兩者據報只是抽筋，但後者將作檢查，哥迪奧拿表明不樂觀：「阿古路的受傷應該與肌肉相關，或要缺陣數場，現正值球季最艱難的時刻。」曼城周三凌晨於歐聯分組賽出戰薩克達，未來在聯賽亦要對連勝的紐卡素及般尼，至新年前都會一周雙賽。

哥帥執教生涯最低控球率

另一擔憂是曼城昨仗讓出比賽主導權予車路士，全場控球只得46.74%，是哥迪奧拿11年領隊生涯以來，381場頂級聯賽中最少。以傳控足球聞名的哥迪奧拿，也承認是役只有反擊製造到攻勢，但迪布尼有另一看法：「別人都期望我們有七成控球，我們當然有實力這樣做，但這次亦展示了另一面。我們不用持球，也能控制住戰局。」

林柏特冀改善禁區表現

有別於兩周前對利物浦敗陣，哥帥昨仗在邊後衛改用祖奧簡斯路及班捷文文迪，加上費蘭甸奴與史東斯復勇，令車路士11射2中，預期入球值（xG）亦只得0.82，低於曼城的1.24。但「藍戰士」領隊林柏特認為，球隊距曼城及利物浦已不遠，以後將在細節着手：「我們在伊斯坦堡（歐超盃對利物浦）戰至互射12碼落敗，今日也在好表現下輸波，勝負取決於禁區內的瞬間。」

（英超消息）