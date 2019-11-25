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2019年11月25日星期一
鄧謝配奪今年第二冠 世巡韓國站登頂 進軍奧運前景明朗
港欖無緣直闖奧運 不敵韓國 明年6月最後機會
傑志返勝軌 挫東方升第4
吳安儀伊甸大師賽穩奪獎牌
莫迪歷傳射居功 皇馬反勝力逼巴塞
國米作客七連勝 創69年最佳開季
希拉爾挫紅鑽三奪亞冠盃 時隔8年西亞隊再度封王
體壇快訊：湖人七連捷 字母哥取雙雙齊勝
電視精選
曼城苦戰煞車損兵折將 阿古路等3將傷出 密集賽程添隱憂
VAR判越位食詐糊 史達寧：被詛咒
摩帥首擊響頭炮 反常態歸功球員
法林明高挫河床奪自由盃 闖世冠盃或鬥利物浦爭冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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