港欖無緣直闖奧運 不敵韓國 明年6月最後機會

港隊前天於分組賽兩戰全勝，昨早續於仁川出戰8強，以38：0輕取阿富汗隊，再以26：0大炒菲律賓隊，以不失球姿態強勢打入決賽，東道主韓國隊以12：7險勝中國隊後，取下另一決賽席位。決賽上半場中段，港隊憑李忠斯達陣領先，但易邊後即被韓國隊追成7：7，雙方在法定時間再無入球，進入即時死亡階段陷入苦戰，港隊最終在加時3分鐘失守，被對手連番強攻下達陣，以7：12飲恨，眾將隨即失落得躺地痛哭。

姚錦成李卡度拒輕言棄

港隊連續兩屆奧運外圍賽居亞，今屆在宿敵日本隊因主辦奧運而免戰下，大好形勢仍斷送直接入奧機會，只能寄望明年6月出戰終極外圍賽。華將姚錦成及李卡度賽後表示失望，李卡度稱：「回到香港，就會馬上備戰明年6月一仗，面前還有機會，我們不會放棄。」阿成亦說：「場上我們交足100%表現，但尾段確實緊張，希望不止是年輕球員，大家都當作經驗，學懂控制關鍵時刻的情緒，集中調整。」