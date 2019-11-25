鄧謝配奪今年第二冠 世巡韓國站登頂 進軍奧運前景明朗

肩負港隊最後希望的鄧俊文與謝影雪，昨挾混雙世界排名12位身分，在決賽以局數21：14、21：15，橫掃排名高4位的大馬組合吳順發/賴潔敏，摘下世巡賽300級別混雙冠軍，亦是二人自今年9月中華台北公開賽後，再於同級賽事登上頒獎台最高一級。

鄧俊文冀奧運積分穩奪前8

二人上周在香港站戰至8強，隨即轉赴韓國，鄧俊文稱：「趕到韓國後狀態有點不穩，第一場都打得辛苦，但很快能調整過來。我們在決賽發揮應有水準，發接發等都表現不錯，很快能拉開比數。」

明年東京奧運混雙項目，將取奧運積分排名前8隊入圍。二人暫時排在第8位，今站再帶來可觀積分。俊文亦稱：「這項冠軍為我們增添機會，打入奧運前景變得明朗，但今年還有印度賽及明年多項比賽，希望可穩奪前8位。」謝影雪去年底左肩重創，直至今年4月復出，與鄧俊文再度合作，二人隨即轉赴印度備戰明日展開的國際賽，男單新星李卓耀亦會同行，在今年最後一仗搶分，以穩固奧運入場券。港隊總教練何一鳴則表示，這對混雙拍檔克服傷病後，狀態逐步提升，相信出線奧運形勢不俗。

林丹不敵常山幹太 失總決賽席位

男單方面，36歲的中國隊老將林丹在決賽，面對年輕13歲日本隊新星常山幹太，最終以局數22：24、12：21落敗，屈居亞軍，失落世巡賽總決賽資格。17歲的東道主安洗瑩在女單決賽，與韓國隊師姐成池鉉「內訌」，最終以局數21：13、21：17大勝，今年第五度在世巡賽封后，世界排名料可突破現時個人最佳的第10位。