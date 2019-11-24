跑遍夢幻香江 山野尋真我 石屎森林作先鋒 黃浩聰偕梁影雪跑向世界

訪問約在嘉頓山，記者拍照時原打算避開石硤尾的密集樓宇，兩位越野跑好手卻異口同聲勸阻：「這才有特色嘛！只有在香港跑山，才看到如此城市景色。」香港山跑風氣漸盛，由初秋至春天約半年的賽季，這彈丸之地上演過百個比賽，令阿聰不禁感嘆：「簡直是越野跑的夢幻都市。」夢幻之處，不僅是城郊相鄰的獨特景觀，跑過亞、歐、美、非以至南極後，阿聰總結出香港的優勢：「在外國動輒要四、五小時車程才到達起點，亦不易中途退出，反觀香港再偏遠的山不過兩小時車程，降低起步門檻，充滿發展潛力。」

香港城郊融合成發展優勢

約8年前，阿聰因消防工作需要接觸越野跑，勾起和山野的羈絆。童年住在木屋區，放學只有「通山跑」這免費娛樂，縱未接受正規訓練，卻早已打下根基，甚至成為奪得四大極地超馬總冠軍的香港第一人；他更有感尋回真我：「以前帶頭跑上山，曾經被老師指教壞同學，直至在越野跑一展所長，頓覺自己非一無是處。」

山中尋回自我豈止阿聰？阿雪早於學界開始長跑，投身職場後轉戰路跑，曾入選港隊。2009年，她不幸臀部受傷，被迫休戰4年後，因好友出戰越野跑界盛事毅行者，她應邀擔任支援，意外發現自己的山跑天分，加上竟不會觸及舊患，令跑步生涯重現曙光。阿雪笑言熱愛程度猶勝從前：「路跑可憑意志向前衝，但山跑要專注路面變化，碎石、梯級、空隙都要不同技巧，初時像重新認識和學習跑步。」

極地超馬總冠軍 阿聰成港第一人

二人去年底稱霸首屆香港錦標賽，今年6月攜手赴葡萄牙出戰世界賽，是香港越野跑界絕無僅有以港隊身分出戰的賽事。時隔12年，失而復得港隊戰衣，令阿雪心存感恩；阿聰則難忘與世界級星將同場較量，而兩個月後的環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB），他歷史性勇奪全場第6名，連同去年四大極地超馬，兩年間走完三大世界級賽事（見表）。

目前未有大賽目標的阿聰，積極向本地跑手分享經驗，冀帶動更多人出國挑戰：「香港山徑較人工化，高度和難度始終有限，要到外國克服更難賽道。今年世界賽出場時，港隊只得我們二人，但不少隊伍有十多人團隊，希望下屆有更多隊友並肩作戰。」阿雪正是受啟發的第一人，令一直專攻本地賽的她銳意走出舒適區：「看到阿聰不斷挑戰海外賽，令我發現自己一直留在香港這個舒適區，明年盼效法他多作嘗試，爭取積分出戰UTMB等大賽，豐富山跑閱歷。」

文、圖：黃頴恩