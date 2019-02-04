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2019年11月24日星期日
摩帥領熱刺首仗報捷 作客3:2挫韋斯咸 終止英超5場不勝
利物浦險勝水晶宮 續領李城8分
富力4:3反勝南區 反壓東方登頂
阿蘇維達爾建功 巴塞反克榜尾隊
拜仁大勝 僅落後榜首慕軍1分
祖雲反挫阿特蘭大穩居首
體壇快訊：英俄闖台維斯盃4強
SUN周日足球直播
跑遍夢幻香江 山野尋真我 石屎森林作先鋒 黃浩聰偕梁影雪跑向世界
入門成本低 義教助基層尋路向
越野跑手欠安全意識 冀加強教育
港七欖外圍賽兩連勝 距打入奧運餘三關
鄧謝配韓國賽殺入決賽 今鬥大馬組合
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【明報專訊】（請看附圖）
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