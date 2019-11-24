體壇快訊：英俄闖台維斯盃4強

綠軍兩連敗 獲加腦震盪

「綠軍」波士頓塞爾特人昨在NBA常規賽，作客92：96不敵有祖傑治貢獻「三雙」的丹佛金塊，兩連敗之餘，球星甘巴獲加更因腦震盪送院，傷勢未明。洛杉磯快艇則憑利安納於完場前射入關鍵兩分，主場以122：119挫侯斯頓火箭。至於聖安東尼奧馬刺作客以104：115不敵費城76人，5勝11負錄1996年以來最差開季。

尼馬復出 PSG輕取里爾

養傷逾一個月的巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬，昨晨於法甲復出掛帥落場65分鐘，球隊亦憑莫路伊卡迪開紀錄，射入其近9場的第10球，加上迪馬利亞埋齋，主場以2：0擊敗里爾，14戰得33分續高踞榜首。

紅鑽亞冠決戰誓反勝

日本「紅魔」浦和紅鑽今晚在亞冠盃決賽次回合，迎戰沙特阿拉伯勁旅希拉爾，紅鑽首回合作客以0：1告負，必須爭取入球平反敗局。此外，橫濱水手昨在日職作客1：0挫松本山雅，以1分反壓同日和波的FC東京上榜首，提早鎖定下季亞冠資格。

恒大兩蛋贈上港保榜首

廣州恒大昨於中超大戰憑中場泰列斯卡梅開二度，主場以2：0擊敗上海上港，28戰得66分，以2分領先次席的北京國安，而暫列第3的上港落後恒大4分，在聯賽剩餘兩輪下，衛冕希望渺茫。