舞台修煉毅力 星之子球場振臂 19歲新星黃梓豪 菁英盃爭冠正名

文：余瑋

圖：林靄怡

由起初一句「陪朋友面試」，佳聯元朗小將黃梓豪考畢文憑試，就入選電視台選秀節目，獨自構思演出歌唱《非走不可》和《沙燕之歌》，自以為真的「非走不可」被淘汰，最後還參加了兩輪小組淘汰賽，直至本周50強止步，才結束5個月來的「造星之旅」。球季開始後，梓豪偶然要操練和排舞兩邊走：「試過最頻撲是，早上操練、下午到灣仔排舞，傍晚再回天水圍操練；又試過練舞至凌晨5點，回家只睡4小時，就要起牀準備早上操練，但不算辛苦，趁現在年輕都值得。」

秉承運動員精神 幕前經驗拒輕言放棄

過程中，梓豪漸對自己有要求，自費上堂學唱歌，曾試過表演前，因仍未記熟舞步感灰心：「會怪自己點解咁弱，認為自己不應只做到這水平。」但相對其他參賽者，梓豪在鏡頭前從未流過一滴眼淚：「本身是運動員，給人感覺就算不叻，都要給人感受到，態度要似運動員。」結束首次星途，梓豪希望先專注足球發展：「因為真的鍾意，如果足球可放在第二位，那我不用堅持，早離開專心參加《造星2》。始終由細踢到大，怎都放不低。」

他承認，對香港足球以至香港的前景，都存有疑問，但不會離棄這個成長地：「沒理由覺得香港或本地足球唔得，就移民或唔踢，畢竟我在這裏長大。可能有歸屬感，我會想這地方的足球好。自知能力有限，未必可改變太多，但我會盡力。」幕前嘗試也令梓豪變得更堅強：「我想在比賽以最佳姿態出來，年輕就不要驚犯錯，練了這麼多，就要勇敢表現出來 ，我會當球場是舞台。」

黃梓豪自小在元朗長大和踢波，中學因足球而多次轉校，中二時到廣州恒大足球學校學法，之後輾轉到仁濟醫院董之英紀念中學，加入傑志青年軍，在學界漸露頭角。2017年全港學界足球精英賽，他擔任正選門將，在4強四度撲出12碼，成晉身決賽功臣，但功敗垂成屈居亞軍，他苦笑道：「在學界少有名氣，可能是我命水好，但是漏水，正選一屆落敗，前一屆後備就冠軍，像是吉祥物。」

拒受身高限制 盼親手打拼冠軍

由青年軍到一隊，梓豪隨傑志在頒獎禮捧盃無數，但他上陣寥寥，自嘲是個「free rider」。今季他離開母會，轉投佳聯元朗，首兩場菁英盃都正選上陣，重拾目標：「很想試自己有份打拼贏冠軍回來的感覺，縱使我的條件不及他人，沒葉嘉宇般高大（元朗門將），但我會盡力。有個墨西哥隊龍門和我一樣高（1.74米），都可參加世界盃，凡事沒有不可能。」

參加電視節目，又正讀大專課程，梓豪承認難免影響足球發展，但承諾將來做全職足球員，就要成為榜樣，「現在我不算是個好的運動員，但當全職踢波時，就算仍有拍片等玩意，都不能影響身體和作息，還要加操練習，到時深夜IG開live已沒可能。」