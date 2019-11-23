摩佬掌熱刺無得輸 擁大賽命 「電光火石」決定勝普普

曼城vs.車路士 now611/621台 明晨01：30直播

此處不是說摩佬一直部署入主白鹿徑，只想指出他實在太了解傳媒生態和讀者心態，不斷提供容易刻下印象的sound bite，丟了教職也可以講波，長期以各種形式維持曝光率，為搵工轉工營造有利條件。既然有得揀，今季還有何主帥職位好得過此際接管熱刺呢？能留在熟悉的英國、熟悉的倫敦，新東家出得起錢請教頭之餘，論規模與名氣亦不虞自貶身價，襯得起摩佬級數，兼且戰績跌到谷底（應該）衰無可衰，根本是nothing to lose的筍工；一旦咁好彩季末捧走足總盃，那已經值回票價，足夠光榮引退了。

卡尼料角色吃重 雲克斯或被犧牲

沒錯，若謂熱刺招攬摩佬明智與否，假如純粹追求有盃落袋不管大細，無可否認摩佬比普捷天奴信得過。足球界有大賽球員、大賽球隊、大賽教練，反過來就是有些球員球隊教練總在重要關頭、最後關頭的decision making不及正常水平，而且當中涉及心理因素，構成貧者愈貧、富者愈富的循環，未嘗折桂者如普捷天奴就更難逆轉守齋頹勢。普普向來被質疑冠軍思維欠奉，摩佬卻有實績支持——儘管一系列實績其實處於下降軌。

關於這個下滑趨勢，上季便間接談論過，始自摩佬囿於昔日成就，導致剛愎自用不願求變，懶理高位壓迫的潮流而繼續重視退守；當過往的獨特優勢，像科學訓練、賽前分析等，如今盡皆走入尋常百姓家，摩佬的爭雄本錢自然愈見匱乏。短線來說，借助淘汰賽的偶然性在盃仔發圍，永遠不缺希望，惟中線——唔好意思，摩佬從無長線發展可言——欲在聯賽一併超越曼城與利物浦乃不切實際，亦看不到他跟算死草班主利維和諧合作的可能，何况以熱刺現有人腳也不見得完全合用。

摩佬與普普對於高位壓迫強度的取態，幾年前仍在光譜兩端。不幸中之大幸為，隨着哈利卡尼的短途衝刺力倒退，熱刺的壓迫變成以遮線迫使對手長傳為主，那就跟摩佬去年夏天有意推前防線（但做不到）的方案差距大為收窄。再退一步，以白兵的經驗和戰術適應力，縮後打九零一防反也沒難度。預料率先被犧牲的是墮後playmaker哈利雲克斯，讓位予正宗守將掩護防線。然而最大隱憂為摩佬對中鋒的倚賴，以卡尼的傷患史，倘無備用柱躉，難道期望摩佬玩假九？

目標方向值關注 今首戰征韋斯咸

當然，這隱憂在今天摩佬首演，出征近况更差的韋斯咸時，大抵不會立即浮現。倒是他會否提早放棄英超前四，集中火力挑戰歐聯錦標，甚至寧願歐聯小組第三降格歐霸爭冠，站在柏高立場就是非常有趣的待解謎團。最後也為文首的「電光火石」解謎：成語只有電光石火，出自佛偈，從不存在電光火石。完。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。