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2019年11月22日星期五
掌帥後首督操 棄舊人改組教練團 摩連奴冀為熱刺帶來激情
普捷天奴料獲賠償1.2億解約金
鄧謝配韓國賽闖8強 伍家朗出局
蜂兵迪蘭尼因傷今年提早收咧
韓前國腳柳相鐵患末期胰臟癌
加素爾被裁 料留拓荒者任教職
港七欖明戰外圍賽爭入東奧
黃鎮廷傷退鑽聯新加坡站
體壇快訊：東方門將教練投西乙隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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掌帥後首督操 棄舊人改組教練團 摩連奴冀為熱刺帶來激情
普捷天奴料獲賠償1.2億解約金
鄧謝配韓國賽闖8強 伍家朗出局
蜂兵迪蘭尼因傷今年提早收咧
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