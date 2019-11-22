掌帥後首督操 棄舊人改組教練團 摩連奴冀為熱刺帶來激情

摩連奴說：「我能承諾什麼？激情，真的激情。為我的工作奉獻激情，也為新球會奉獻激情，這是我執教生涯的宗旨，我也會嘗試為愛護這球會的球迷帶來快樂。」他續指：「我作為熱刺昔日的敵人，曾在決賽等大戰交鋒，但都懷着尊重對方的心態，曾經想過，總有一天會與你們一起……真的喜歡熱刺球員和他們的能力，但我不會向你透露他們是誰。」《每日郵報》指，他將非常器重傳言他投的哈利卡尼，已要求球會主席利維不能讓這名英格蘭隊隊長離隊。

傳器重卡尼 要求會方勿放人

摩帥入主熱刺亦是新人事新作風，他已從里爾引入薩拉文度及紐奴山度士，分別擔任自己的副手和門將教練。至於曾與摩帥在曼聯共事的體能教練拿連、負責賽事分析的塞拉及負責招聘人才的科莫仙奴，亦加入新教練團，然而曾與摩帥合作多年的法利亞與羅路則被棄用。另外，與摩帥關係密切的里爾體育總監路爾斯甘保斯，據報也有意加入熱刺，法甲排第5的里爾勢被連根拔起，明晨聯賽作客巴黎聖日耳門，陷於不穩定狀態。

年薪1.5億 全球第二高

英國傳媒也爭相報道熱刺的新兵初步人選，將是被曼聯領隊蘇斯克查棄用的中場尼曼查馬迪，以及葡萄牙國腳中場波基斯費南迪斯，後者今夏一度盛傳轉會曼聯。

另據多間歐洲媒體報道，摩帥年薪1500萬鎊，僅次2000萬鎊（約2億港元）的曼城領隊哥迪奧拿（見表），隨後是馬德里體育會的施蒙尼、大連一方的賓尼迪斯、廣州恒大的簡拿華路及皇家馬德里的施丹等，英超榜首利物浦的高普則只以700萬鎊（約7100萬港元）排第10。

（英超消息）