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2019年11月21日星期四
摩連奴返英超掌熱刺 頂替普捷天奴 首度季中上任救亡
普帥暗示勢回歸西甲
德國大勝首名出線 基拿比戴帽 主場奪愛力壓荷蘭
藍斯起孖 威爾斯登尾班車
東京奧運主場館改建未有超支 料斥逾千萬購冰塊抗炎夏
李卓耀韓國賽首圈下馬 嘆賽程密集狀態不足致敗
體壇快訊：港高球賽憂局勢延期
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【明報專訊】（請看附圖）
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