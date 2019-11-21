體壇快訊：港高球賽憂局勢延期

港殘疾保齡球隊掃3銀7銅

港隊昨於WPB殘疾人保齡球巡迴賽大豐收，其中女將朱穎琴於TPB3級賽連奪2銀，男隊的張凱童於個人賽及全能賽奪1銀1銅，連同袁詠珊、黃美蘭、周培堅、陶志生奪銅，以及陳達聰伙羅振強在雙人賽摘季，為港以3銀7銅畢業。

馬拉當拿辭任甘拿斯亞主帥

阿根廷名宿馬拉當拿今年9月接掌阿甲球隊甘拿斯亞，但上任未足3個月，昨日突然宣布辭職。他出任球隊主帥後，甘拿斯亞由榜尾升上尾三。據報他離開球隊，是因聘請他的球會會長退出競逐連任。

安東尼地標 大帝三雙創紀錄

「大帝」勒邦占士昨於NBA常規賽，獨取25分、11個籃板及10次助攻，加上安東尼戴維斯攻下34分，助洛杉磯湖人以112：107挫奧克拉荷馬雷霆。湖人五連勝續居西岸榜首，占士亦成對聯盟所有球隊均取三雙的第一人。而日前重返NBA的安東尼昨為波特蘭拓荒者地標上陣，雖攻入10分及4個籃板，但仍以104︰115不敵新奧爾良塘鵝。