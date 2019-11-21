摩連奴返英超掌熱刺 頂替普捷天奴 首度季中上任救亡

熱刺昨晨發聲明，考慮到球隊近况低迷，權衡球會利益下決定易帥，形容是「不情願，但亦不倉卒」，普帥教練團亦一併離開。熱刺其後公布，落實由摩連奴接手主教練一職，簽約3年半至2022/23球季。56歲的摩連奴在熱刺官網表示，球隊陣容與青訓均具水準，與這班球員合作是吸引他的原因。有傳媒便翻舊帳，指他4年前第二度擔任車路士領隊時，曾公開表態「永不執教熱刺」。他昨在操練與球員見面，今日首次以熱刺主教練身分見記者，明日出席聯賽作客韋斯咸的賽前記招。這名葡萄牙籍教頭曾執教波圖、車路士、國際米蘭、皇家馬德里等球會，贏過兩次歐聯及8個當地頂級聯賽錦標，兩年前助曼聯奪得歐霸，但其後因戰績欠佳，去年12月下台後一直待業。他兩星期後將領軍重返奧脫福，在聖誕快車期亦會倒戈車路士。

普帥戰績下滑被炒

而普捷天奴自2014年5月由修咸頓過檔，連續4季領熱刺殺入前四，上季更歷史性殺入歐聯決賽，但不敵利物浦。然而，球員續約與轉會進度緩慢，軍心不穩下，這支倫敦球會跨季近15場英超只得3勝，暫列聯賽14位。摩連奴之前在《天空體育》任球評家時，便指出球隊問題，稱「不會留下有離心的球員」。

曾稱永不教熱刺 球壇反應兩極

普帥離隊消息公布時，部分球員正出戰國際賽，後衛艾達韋列特、賓戴維斯等表示事前不知情。迪利阿里、哈利卡尼則在網上致謝，形容普帥不只是教練，亦是朋友。部分熱刺名宿亦對管理層決定存疑，前帥哈利列納指摘球員害了普帥：「很多人都說球員愛戴他，既然如此，就應表現更好，而非令他被革職。」贊拿斯、連尼加亦認為解僱普帥是錯誤，但加斯居尼、利物浦名宿加歷查則認為，摩連奴能助熱刺昇華，打破11年錦標荒。