網壇新四哥情牽足球 排名創新高 堤安姆明年劍指大滿貫

明報記者

堤安姆在3年前組成慈善足球隊「1.TFC（First Tennis & Football Club）」。顧名思義，就是以網球手為主的足球隊。雖然沒有拿度，但成員也為人認識，例如曾進佔男單前10的梅沙及古爾比斯。「1.TFC」最近一次比賽，是今年9月對當地頂級聯賽球會奧地利維也納，主角堤安姆因感染病毒缺陣，但球賽娛樂性十足，最終炮製一場3：7。提到誰是網壇最強足球員，堤安姆稱另有其人：「拿度的叔叔是足球員出身，他也有控球的天份。不過據我所知，最強的是艾吉（世界排名第9的西班牙球手），他曾代表維拉利爾青年軍。」

車路士擁躉 伙對手組慈善足球隊

堤安姆是車路士忠實球迷，甚至在上周年終賽記招抱怨，自己應早一日到倫敦，在史丹福橋觀戰。他表示一切源自15年前一場歐聯8強：「那時我開始對足球感興趣，車路士最終贏了，如果比數倒轉，或許我現在是阿仙奴球迷。」

當日入球的林柏特，順理成章成為堤安姆的偶像，不過他自稱更像艾辛，在中後場統領。而堤安姆衣櫃裏亦有一件球衣印上「Thieminho」，相信摩連奴在他心目中也佔一席位。

換教練轉型 明年澳網衝冠

不過，足球沒有令堤安姆忘記本業，回到網球場上，這名泥地王子今年初與合作15年的恩師比斯歷拆伙，改聘雅典奧運兩金得主馬殊，鼓起勇氣尋求突破：「這不是計劃好的，他最愛泥地，但較擅長硬地賽，能幫我轉型。」印第安韋爾斯大師賽奪標、年終賽殺退費達拿、佐高域，周日的決賽僅負特薛斯柏斯，要在明年1月澳洲網球公開賽，捧起大滿貫獎盃，不再是堤安姆的幻想。