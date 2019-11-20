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2019年11月20日星期三
挫柬軍開齋 贏波歸香港 夏志明羅拔圖建功 逾兩年來主場首勝
麥基告別球迷 見證港足開齋歎圓滿
意軍大捷續寫紀錄 歐國外十全十美兼11連勝
美斯卡雲尼友賽爆衝突
港欖毋懼嚴寒天氣 赴韓爭奪奧運席位
歐鎮銘世界賽爭佳績 盼添當選傑運本錢
孫楊藥檢人員自爆未受訓練
體壇快訊：李卓耀韓國賽續為奧運搶分
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網壇新四哥情牽足球 排名創新高 堤安姆明年劍指大滿貫
情場失意 與女雙名將分手
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【明報專訊】（請看附圖）
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