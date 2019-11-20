挫柬軍開齋 贏波歸香港 夏志明羅拔圖建功 逾兩年來主場首勝

文：黃頴恩、余瑋

圖：楊柏賢

港足上周四主場賽和巴林隊，昨再在香港大球場迎戰由日籍名將本田圭佑督師、同組榜尾的柬埔寨隊，賽事吸引6497名球迷入場，較上仗多約2000人。港足左後衛丹尼停賽復出，上周休戰的夏志明及艾力士亦擔正，支援老將射手基奧雲尼攻堅。球迷再對中國國歌報以噓聲，部分人戴上黑色口罩；又在開賽時合唱《願榮光歸香港》及高呼政治口號，但數分鐘後已換上打氣歌聲。

港足在20分鐘右路反擊，艾力士傳予羅拔圖再傳中，夏志明門前撞射破網，助主隊領先1：0。其後羅拔圖接應基奧雲尼傳中，和敵軍門將相撞一同倒地，被罰黃牌的羅拔圖前臂需包紮。

球迷再舉橫額表達政治訴求

客隊易邊後嘗試反撲不果，戰至78分鐘，更有隊長維沙阻擋葉鴻輝開球反擊，兩黃一紅被逐。6分鐘後，羅拔圖在禁區內射成2：0擴大優勢，賽後更當選今場最有價值球員。港足保持優勢至完場，球迷熱烈鼓掌，有人舉起「願贏波歸香港，敬各手足」橫額及叫口號。

港足取得今年及主教練麥柏倫任內首勝，亦是2017年10月10日亞洲盃外圍賽，以2：0挫馬來西亞隊後，逾兩年來再於主場贏波。麥帥盼藉勝仗為港人暫時解憂：「現在顯然不是香港最好的時代，但我們代表香港，拼盡全力為港人帶來一點歡愉。」他又滿意年輕球員近仗表現，但強調目標並非拉低球隊的平均年齡，而是取得佳績。而柬軍球員相對年輕，更是全本土陣容，主帥達馬斯解釋道：「我們刻意為之，因為最重要是球隊的未來發展。」

國際賽開齋 夏志明入球獻球迷

至於昨仗取得首個國際A級賽入球的夏志明，將入球獻給球迷及前港腳麥基：「小小的好消息，對大家在絕望情况下都是開心的事，知道大家都是真心愛香港。對巴林隊及柬埔寨隊兩場共取4分，是非常好的成績。」