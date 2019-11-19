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2019年11月19日星期二
港足誓強陣拔寨開齋 麥柏倫指客軍組織力強兼行軍迅速
本田圭佑領柬埔寨備戰 為新東家操練冀升狀態
麥基半場舉行告別儀式
何詩蓓兩破自由泳港績 國際聯賽2冠1亞1季強勢謝幕
世盃香港站主隊公布12戰將
C朗無緣100球 葡軍照出線
特薛斯柏斯挫堤安姆 年終賽封王
體壇快訊：巴西反勝墨國四奪世少盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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