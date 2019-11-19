港足誓強陣拔寨開齋 麥柏倫指客軍組織力強兼行軍迅速

香港vs.柬埔寨 Now 633/635台 晚上20：00直播

港足上周四眾志成城，在香港大球場以0：0守和巴林隊，取得振奮士氣的一分，賽後4戰2分續排C組第4名，今晚續坐鎮主場出擊，面對榜尾得1分的柬埔寨隊，兩軍9月初交手，港足作客在中場陳俊樂先開紀錄下，最終被逼和1：1，各得一分。

兩軍時隔兩個月再對碰，港足昨晚在大球場賽前操練後，主教練麥柏倫在賽前記者會表示，縱柬埔寨隊上月作客以大比數大敗予伊朗隊，但他強調，對方傳球組織強及行軍迅速，故球隊不會掉以輕心，以爭取正面賽果：「相比上次對壘，我們準備更好，防守及默契亦更好。球隊一場比一場進步，但每仗正選不能更換太多球員，需在現有基礎調整，否則不利建立球隊風格。」

辛祖因傷缺陣 夏志明料任正選

軍情方面，麥柏倫透露，前鋒辛祖在近日操練拉傷大腿，今仗肯定缺陣。預計陣容上，有別上仗對巴林隊，以年輕的羅梓駿及鄭兆均任翼鋒穩守突擊，前鋒夏志明及艾力士均有望披甲，支援老將射手基奧雲尼強攻。至於上仗正選的梁諾恆料續與羅素鎮守防線，左閘丹尼則停賽刑滿可復出。

羅素稱入座率大減無損主場氣氛

香港局勢持續動盪不穩，加上交通受阻及有退票服務，港足上周四對巴林隊僅4,541人入場，較9月對伊朗隊時大減約9,400人。但中堅羅素稱，港足近來多次主場氣氛仍然一流，又指最重要是所有人都安全，而球隊會繼續努力作戰，力爭全取3分以報答球迷支持。另外，足總今仗續為球迷安排單場預購的退票服務，網民則呼籲球迷在開賽、半場休息及下半場開始時，如上仗續高歌《願榮光歸香港》。至於同日同組另一場是兩支4戰不敗球隊對碰，由榜首伊拉克隊主場對少兩分的次席巴林隊。

文、圖：余瑋