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2019年11月18日星期一
李卓耀港羽賽封王 刁時反勝印尼強敵 為入奧誓爭到底
港將陳浩源殘羽國際賽男單摘銀
國際賽第5站首天即掃1金1銅 何詩蓓兩破短池亞洲紀錄
費達拿年終賽4強負特薛斯柏斯
18歲荷蘭小將爆冷奪澳門F3世盃
利安納續傷缺陣 快艇照獵鷹
黎俊賢花式世界賽小組第3出局
體壇快訊：林兆恒印尼賽連奪銀銅
電視精選
德國荷蘭攜手出線 卻奧斯認非熱門 雲迪積克:準備爭冠
愛爾蘭迎丹麥背城借一 瑞士征直布羅陀凱旋即出線
阿根廷友賽烏拉圭 美斯:只要教練要求會再披甲
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【明報專訊】（請看附圖）
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