李卓耀港羽賽封王 刁時反勝印尼強敵 為入奧誓爭到底

文、圖：鄭嘉慧

世界排名27位的李卓耀連退4名高排名球手後，昨在主場越級挑戰排名高19位的基丁安東尼（圖）。他在「香港人加油」的打氣聲中登場，首局慢熱下未能抵擋對方攻勢，極速被拉開至2：10。他其後一度連追5分，惟仍以16：21先失首局。換邊後，李卓耀拒絕重蹈覆轍，初段即拉開比數，在基丁安東尼挑戰失敗後，以21：10扳平局數。二人進入決勝局，李卓耀領先10：3，尾段曾被對手反超前，但打足77分鐘後，刁時以22：20奠勝。

場外爆發衝突 坦言心情受影響

港隊對上一次在香港站殺入決賽，已數到2016年奪標的陣中一哥伍家朗，李卓耀成為本土第二人，亦首奪世巡賽500級別的男單冠軍，一度興奮跪地振臂慶祝，又上前安慰失落的基丁安東尼。頒獎時，不少球迷齊呼「五大訴求，缺一不可」，李卓耀首圈過關後曾舉起五字及一字手勢，昨仗賽前得知紅館賽場衝突不斷，坦言心情複雜「或多或少心情會受影響，香港是我家，衝突發生在自己屋企，但在場上就要以冠軍為目標。」

第二名奪標土炮 稱主場球迷幫了八成

首局先以16：21落後，這名上屆4強分子直言是緊張所致，但奪冠成為實力證明，下一目標是東京奧運：「能夠贏得冠軍，主場球迷幫了我八成。希望下年可與伍家朗一同征戰奧運，但體能、心態都要繼續改善，才可以達到目標，仍不可以放棄，一定要爭到底。」李卓耀今日隨即赴韓國站搶分，港隊大軍昨日已出發，準備明天展開的賽事。港隊總教練何一鳴總結道，除李卓耀打出驚喜，混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪、伍家朗及女單的張雁宜，亦表現出應有水準。他又稱，現時奧運積分賽戰至半途，希望男單能取滿額兩席，同時混雙、女單及女雙，亦會在餘下半年全力衝刺。