C朗乘勇爭破百球大關 距生涯里程碑僅兩球 誓凱旋奪決賽周席位

盧森堡vs.葡萄牙 有線602/662台 晚上22：00直播

經過去年世盃後自我停賽，到今夏歐國聯重拾射手觸覺，C朗近半年國際賽已射入13球，包括上場對立陶宛隊連中三元，累積98個國際賽入球，續追趕伊朗名宿戴伊的世界紀錄109球，今仗更大有機會攻破100球大關。左後衛馬里奧雷爾與中場碧斯便表明要續表現自己，分擔C朗在進攻上的工作，其中後者便在上場攻入一球。貝拿度施華與柏辛斯亞對立陶宛隊同樣有進帳，前者以手捂雙耳慶祝入球。他未回應是否與其英超停賽有關：「這沒有一個特定答案，每一個人自有他的理解，但我會盡力幫助球隊。」

僅領先塞爾維亞隊1分

葡軍在歐國外B組排第2，僅領先塞爾維亞隊1分，如今晚未能勝出，加上塞軍作客烏克蘭隊全取3分，便需轉戰附加賽。他們昨未在盧森堡主場操練，球場亦正保養，寒冷天氣下，B施華承認球場草地質素堪憂，但不會是失分藉口。法蘭克福前鋒柏辛斯亞則希望續保正選，其上仗入球令他與父親，成為葡軍第3對曾在國際賽入球的父子。

英軍征科索沃 史達寧料掛帥

至於已在A組出線的英格蘭隊，明晨作客已出局的科索沃隊。利物浦雙將祖高美斯及佐敦軒達臣，分別因傷病退隊，相反早前與祖高美斯操練時爭執，被罰內部停賽一場的史達寧則復任正選。主帥修夫基表示：「我們已放下這件事，他（史達寧）在操練的表現超卓，將與我們上陣。」守將哈利馬古尼則稱，史達寧與祖高美斯近日操練上有交流，不相信敵對球會的球員有芥蒂。

另外，同樣已出線的法國隊，在H組例行公事作客阿爾巴尼亞隊。他們上仗對摩爾多瓦隊僅憑基奧特12碼奠勝，但相信會繼續試陣，古安度斯、賓耶達、尼當比利等或可上陣。