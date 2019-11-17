李卓耀主場闖決賽 港羽賽4強再挫強敵 冀港人今坐爆紅館撐場

文、圖：黃頴恩

二人此前只在去年1月印度公開賽交手，東道主施里簡夫以直落兩局取勝；時隔22個月，昨輪到李卓耀主場出擊。雖然紅館附近交通未回復正常，但無阻球迷入場，觀眾席再出現「李卓耀加油」、「香港加油」等標語，力撐連日來打出驚喜的李卓耀。李卓耀昨仗開局佔優，一度領先9：1，未曾落後下先贏21：9。換邊後形勢逆轉，李卓耀曾追平6：6，施里簡夫續領戰至20：15，幾乎扳平局數；李卓耀在打氣聲中連追5個決勝分，雙方其後4次刁時，最終以25：23反勝。贏波一刻掌聲如雷，李卓耀卻呆了半晌後才激動慶祝，又和前兩天一樣，指着左襟的區旗向球迷致意。

決賽鬥印尼名將基丁安東尼

李卓耀賽後解釋，次局急於求勝致失準，笑稱當時已思考決勝局對策，放鬆心態後收復失地，對反勝感驚喜。連挫強敵闖關，今日火併6號種子基丁安東尼，他盼汲取經驗輕裝上陣：「首次在主場出戰高級別賽事決賽，心情難免緊張，但一定要相信自己，放鬆心情做好自己。」他又指球迷支持非常關鍵：「落後時，我在想不能辜負大家的打氣聲，希望決賽更多人入場，最好坐滿紅館。」

陳雨菲晉女單決賽鬥拉特查諾

港隊此前僅得伍家朗一名土炮在3年前主場奪標，當年李卓耀正是在16強敗予家朗。不論是10年前首以球迷身分入場，或是見證師兄奪標時，李卓耀從未想像自己有此佳績：「小時候在康文署的木地板球場練波，只想有天踏足紅館的綠地氈；3年前由衷為師兄開心，高興能為他開路，但自己沒有多想。」另一場4強中，基丁安東尼以局數2：1擊敗祖拿坦，贏出這場印尼隊內訌。

女單方面，上周在中國福州站封后的陳雨菲，昨午被美籍華裔球手張蓓雯扳平局數後，決勝局以21：15取勝，挾3號種子身分首次打入香港站決賽。她今日將對上屆決賽飲恨的5號種子拉特查諾，後者昨反勝日本隊一姐山口茜晉級。