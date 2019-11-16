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2019年11月16日星期六
李卓耀挫安賽龍 港羽賽闖4強 連續兩屆穩奪獎牌
國足世盃外次圈出線勢危 納比賽後憤然辭職
曹星如選拔賽取勝 明年爭入奧
巴林後衛涉歧視港球迷 足總跟進
孫楊聽證會斥藥檢人員拒證身分
費達拿時隔4年再挫佐高域 闖年終賽4強
安東尼簽非保證合約投拓荒者
體壇快訊：紅牛小將澳門F3排頭位
電視精選
英軍狂數黑山 提早闖決賽周 祖高美斯被球迷柴台 史達寧:是我的錯
德國迎白俄 甘美治冀踢悅目足球
足壇快遞：巴西墨西哥世少爭冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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國足世盃外次圈出線勢危 納比賽後憤然辭職
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