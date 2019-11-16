李卓耀挫安賽龍 港羽賽闖4強 連續兩屆穩奪獎牌

文、圖：黃頴恩

世界排名27位的李卓耀，今年僅在新加坡公開賽躋身8強，本周回歸主場過關斬將，繼前日爆冷淘汰世界排名高20位的中國隊星將石宇奇，昨再遇上另一種子球手、丹麥隊的安賽龍。李卓耀首局初段落後，但扳平6：6後，連取3分拉開優勢，先取一局21：14。安賽龍在次局一度領先至16：12，不過坐擁主場之利的李卓耀沉着應戰，在不絕於耳的打氣聲中連取4分追平，最終險勝21：19。這名東道主球手跪地振臂慶祝，又激動揮拳，最後指着左胸上的區旗答謝球迷支持。

壓力化動力 感激港人支持

上屆戰至4強才負予日本隊好手西本拳太，寫下在香港賽的個人最佳成績，如今再次奪牌，李卓耀歸功主場威力：「在主場有信心亦有壓力，但也令我興奮起來；多謝觀眾為我加油，更是第一次有球迷為我舉牌，令我在落後時能逐分追回來。」李卓耀稱，自己比去年頭腦更清晰、冷靜，今晚與世界排名第13的施里簡夫爭入決賽，亦要嚴陣以待：「即使他不是種子球手，但我的排名幾乎是主賽圈裏最低，仍要全力衝擊。」

印度隊好手施里簡夫昨對中國隊一哥諶龍，惟作為5號種子的諶龍在落後一局13：21後因傷退賽。他賽後表示，從法國站一直大腿有傷，原本想昨仗直接棄權，但為香港球迷而決定堅持上陣。對於能否出戰下月在廣州舉行的世巡賽總決賽，他稱會把握休息時間調整傷病，仍未決定會否主場出擊。

鄧俊文謝影雪混雙8強止步

至於港隊混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，則以兩局17：21不敵同樣21歲的中國隊新晉組合何濟庭/杜玥，8強止步。阿雪賽後稱，以往兩度敗予對手，昨仗亦被針對弱點狂攻反手，但會收拾心情備戰未來兩周的韓國及印度公開賽，全力爭取奧運積分。

女單方面，世界二姐兼日本隊名將奧原希望，以局數14：21、19：21敗予泰國隊的拉特查諾，衛冕失敗；拉特查諾今與另一東瀛球手山口茜爭入決賽。