智利隊罷踢友賽 響應反政府示威 維達爾領軍離隊

巴西vs.阿根廷 明晨01：00開賽/匈牙利vs.烏拉圭 明晨02：00開賽

智利足總昨晨發表聲明，證實國家隊取消友賽秘魯隊，但未有透露原因，並稱「這是整支球隊的決定」。智利隊教練魯達已解散國家隊，讓麾下返回所屬球會。英國《每日郵報》則報道，今次有20名智利隊球員拒絕比賽，包括巴塞隆拿中場維達爾及曼城門將哥迪奧巴禾。

20球員拒戰 隊長:國家比友賽更重要

智利隊中場艾蘭古斯日前稱，祖國現處於危難之中，故此「為尊重國家，我們不應比賽」，獲隊友支持，維達爾說：「我和人民站在一起。他們為了公義，所以，你必須全力支持。」效力博洛尼亞的智利隊隊長加利美度也表示：「我們是足球員，但最重要的是我們是人，是公民。現在智利比下周二的比賽更重要。我們支持示威，但要沒有暴力和受傷。」智利抗爭運動上月中展開，至少23人死2,000平民因而受傷，據報當中200人的眼睛被軍警子彈所傷。

巴西友賽阿根廷 眾將毋懼美斯復出

至於巴西隊明晨碰有美斯復出的阿根廷隊，後衛堤亞高施華賽前說：「我們並不關心美斯。阿根廷隊有他們的球星，己隊卻少了受傷的尼馬，但巴西隊就是巴西隊，贏得美洲國家盃已是最佳證明。」巴西隊攻擊手韋利安則道出阻止美斯的方法：「我們不能找專人緊盯他，需一起努力令他無法有空位，更重要的是，使他沒時間去思考比賽。」

烏拉圭隊同日作客友賽匈牙利隊，明年1月便33歲的客軍前鋒蘇亞雷斯，被指與碧咸的美職球會邁阿密國際扯上關係，但阿蘇毋懼巴塞隆拿找新前鋒的傳聞，並稱「競爭可令自己進步」。此外，巴塞與皇家馬德里的西甲首循環國家打吡戰，昨落實延至下月18日上演。