Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年11月15日星期五
港足主場抗逆守和巴林 相隔29月再和西亞隊 入場人數大減無損士氣
鄭兆均首正選 感激球迷落力打氣
國足不敵敘利亞 出線現暗湧
鄧謝配港羽賽闖8強 李卓耀主場爆冷挫石宇奇
輪羽港將陳浩源籲政府回應訴求
港隊風帆亞洲賽4金5銀2銅謝幕
體壇快訊：香港半馬挑戰賽競跑助人取消
電視精選
智利隊罷踢友賽 響應反政府示威 維達爾領軍離隊
瑞典羅馬尼亞爭次名出線
B施華歧視隊友文迪罰停賽 無緣領曼城迎車路士
伊巴謙離銀河 籲美職球迷轉看棒球
下一篇
上一篇
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足主場抗逆守和巴林 相隔29月再和西亞隊 入場人數大減無損士氣
鄭兆均首正選 感激球迷落力打氣
國足不敵敘利亞 出線現暗湧
鄧謝配港羽賽闖8強 李卓耀主場爆冷挫石宇奇
輪羽港將陳浩源籲政府回應訴求
港隊風帆亞洲賽4金5銀2銅謝幕
體壇快訊：香港半馬挑戰賽競跑助人取消
電視精選
智利隊罷踢友賽 響應反政府示威 維達爾領軍離隊
瑞典羅馬尼亞爭次名出線
B施華歧視隊友文迪罰停賽 無緣領曼城迎車路士
伊巴謙離銀河 籲美職球迷轉看棒球
港足主場抗逆守和巴林 相隔29月再和西亞隊 入場人數大減無損士氣
鄭兆均首正選 感激球迷落力打氣
國足不敵敘利亞 出線現暗湧
鄧謝配港羽賽闖8強 李卓耀主場爆冷挫石宇奇
輪羽港將陳浩源籲政府回應訴求
港隊風帆亞洲賽4金5銀2銅謝幕
體壇快訊：香港半馬挑戰賽競跑助人取消
智利隊罷踢友賽 響應反政府示威 維達爾領軍離隊
瑞典羅馬尼亞爭次名出線
B施華歧視隊友文迪罰停賽 無緣領曼城迎車路士
伊巴謙離銀河 籲美職球迷轉看棒球
prev
next