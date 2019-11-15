體壇快訊：香港半馬挑戰賽競跑助人取消

港乒奧地利賽雙打盡墨

港隊昨續戰奧地利乒乓球公開賽，女雙的杜凱琹/李皓晴及吳穎嵐/蘇慧音，分別不敵新加坡隊及美國隊組合，無緣8強。杜凱琹伙黃鎮廷、李皓晴與何鈞傑，則於混雙首圈16強出局。

佛羅絲再戰澳門 F3練習賽排23

澳門格蘭披治大賽車昨開鑼，去年炒車重創的德國女車手佛羅絲，在三級方程式（F3）世界盃排位賽暫列23，HWA Racelab隊友曉士，則以2分06.793秒最快圈速，暫列首位。港將方駿宇在GT世界盃首場練習賽，則暫列15位。

港新星黃澤林闖澳網青年組正賽

香港網球新星黃澤林昨於澳洲公開賽外圍賽取勝，打入青年組正賽，明年得以出戰大滿貫。而ATP男子網球年終賽昨續演分組賽，拿度擊敗丹尼麥維迪夫後，累積1勝1負，令同組兩連勝的特薛斯柏斯先闖4強。

夏登轟47分 火箭挫快艇五連捷

侯斯頓火箭昨於NBA常規賽迎戰洛杉磯快艇，憑球星夏登獨取全場最高的47分，以102：93取下五連勝，效力火箭的奧斯甸李華士，在父親兼快艇教練李華士與球證爭論時，做出技術犯規手勢提醒球證，令父親被逐。