港足主場抗逆守和巴林 相隔29月再和西亞隊 入場人數大減無損士氣

文：余瑋、黃頴恩、圖：楊柏賢

受近日局勢及交通情况影響，昨仗僅4541人入場，較今年9月對伊朗隊的主場賽事少逾9400人。昨日生日的華人中堅梁諾恆，聯同翼鋒鄭兆均首為大港腳擔正，37歲老將基奧雲尼亦時隔逾一年，重為港足披甲任單箭頭。面對上輪擊敗亞洲一哥伊朗隊的巴林隊，港足以密集防守令對手鮮有起腳機會。客軍在11分鐘開出角球，梁諾恆捨身擋球，完半場前敵軍再次近門起腳，亦被葉鴻輝撲出，半場兩軍互交白卷。

戰至62分鐘，鄭兆均左路開出罰球，羅拔圖無人看管下頂出界；3分鐘後，敵軍亞拉斯活禁區外起腳，亦被葉鴻輝撲出。港足在72分鐘換入辛祖及鍾偉強，巴林隊狂攻不果，末段多次射門未能逃過葉鴻輝的十指關。補時階段入替的孫銘謙開出角球被解圍，再由徐宏傑策動攻勢，孫銘謙在禁區外遠射高出。兩軍賽和0：0後互相推撞，巴林隊主帥蘇沙估計是因球員不滿球證裁決。

葉鴻輝冀下周迎柬埔寨爭勝

港足主教練麥柏倫則盛讚麾下為香港及球迷踢出拼勁；而葉鴻輝再為港足守和西亞隊，直言下仗劍指3分：「除了友賽約旦隊，印象中未在大賽守和西亞隊，一定有助提升信心，希望下周對柬埔寨隊，迎來今屆首場勝。」他又稱：「始終不是贏波，但作為球員可以做的不多，唯有在場內搏盡，為球迷踢場好波。」

梁諾恆牛一正選 嘆兌現賽前承諾

踢足全場的25歲壽星仔梁諾恆，以首場大港腳正選慶祝生日，他稱：「去年生日未獲出場機會，感激主教練信任我這個從未踢過A級賽的球員；賽前我說要踢場好波給香港人看，現在算是兌現承諾。」港足下周二再於主場對榜尾的柬埔寨隊，柬軍日內抵港，月初以球員身分加盟荷甲維迪斯的本田圭佑，仍兼任柬軍主帥，但未知會否領軍。

此外，同處C組的伊拉克隊因政局未能主場作戰，昨在中立場以2：1絕殺末段10人應戰的伊朗隊，全取3分後續排榜首。