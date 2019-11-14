體壇快訊：李皓晴蘇慧音奧地利賽勢闖主賽圈

37歲韋拿季後掛靴

今季加盟日職球會神戶勝利船的韋拿，昨於記者會宣布完季後掛靴，結束19年球員生涯。這名37歲前西班牙球星表示，望明年元旦打入天皇盃決賽，爭冠寫圓滿句號。今夏離開AC米蘭的34歲意大利球星蒙度利禾，亦宣布退役。

莫迪歷膺金足獎 自信重返高峰

皇家馬德里球星莫迪歷昨獲頒金足獎，成為第17名獲獎球員。獎項由摩納哥王室贊助，為表揚28歲或以上球員，只能當選一次。34歲的莫迪歷表示近日已重返高峰，望在今年最後7場重要賽事爭佳績。

堤安姆年終賽反勝佐高域闖4強

奧地利新星堤安姆昨於ATP男子網球年終賽，以盤數2：1反勝世界第2的塞爾維亞球星佐高域，連同日前擊敗「瑞士天王」費達拿，率先打入4強。費達拿昨勇挫意籍球手貝列天尼，將與佐高域爭奪同組另一4強席位。

大帝安東尼戴維斯領湖人返勝軌

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽作客鳳凰城太陽，憑「大帝」勒邦占士及安東尼戴維斯合轟43分，以123：115重返勝軌。而金州勇士球星史堤芬居里早前因手掌骨折再施手術，他昨否認今季需收咧，相信自己可於明天春天復出。