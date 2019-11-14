伍家朗港羽賽首圈下馬

【明報專訊】由中國福州回到香港紅館主場，伍家朗昨未能再下一城，面對手下敗將基丁安東尼，在香港公開羽毛球錦標賽男單首圈，力戰至決勝局告負。上屆殺入4強的李卓耀（圖）則輕鬆擊退泰國隊球手，今與混雙港將鄧俊文/謝影雪亮相次圈。他賽後雙手舉起五字及一字手勢，被問及意思時稱「睇得明就睇，睇唔明就算啦」，但表示勝仗能為港人爭口氣。
伍家朗與基丁繼上周福州賽後再於首圈交手，但前者以16：21、21：17、11：21落敗，另一港將黃永棋亦在決勝局不敵印尼隊主力祖拿坦。家朗承認近日社會衝突影響備戰心情：「今年球迷比往年相對少，但比賽時候也聽到很多球迷打氣。始終香港是我們屋企，不願見到這些事（衝突事件）發生」。
李卓耀過關成港男單獨苗
李卓耀則以21：14、21：16擊退泰國隊球手譚瑪仙，成為港隊男單16強獨苗。他賽後除舉起手勢，又指前晚雖要由石門徒步回火炭體院宿舍，但不介意因堵路受影響。丹麥隊名將安賽龍則輕取衛冕的孫完虎，與中華台北隊球手、世界排名第2的周天成晉級，後者昨險勝後亦指向觀眾席大喊加油。
而在女單首圈，港將張雁宜面對上屆冠軍奧原希望，落後下因右腳筋腱問題退賽，「黑妹」葉姵延則不敵韓國隊新星安洗瑩。