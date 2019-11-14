伍家朗港羽賽首圈下馬

伍家朗與基丁繼上周福州賽後再於首圈交手，但前者以16：21、21：17、11：21落敗，另一港將黃永棋亦在決勝局不敵印尼隊主力祖拿坦。家朗承認近日社會衝突影響備戰心情：「今年球迷比往年相對少，但比賽時候也聽到很多球迷打氣。始終香港是我們屋企，不願見到這些事（衝突事件）發生」。

李卓耀過關成港男單獨苗

李卓耀則以21：14、21：16擊退泰國隊球手譚瑪仙，成為港隊男單16強獨苗。他賽後除舉起手勢，又指前晚雖要由石門徒步回火炭體院宿舍，但不介意因堵路受影響。丹麥隊名將安賽龍則輕取衛冕的孫完虎，與中華台北隊球手、世界排名第2的周天成晉級，後者昨險勝後亦指向觀眾席大喊加油。

而在女單首圈，港將張雁宜面對上屆冠軍奧原希望，落後下因右腳筋腱問題退賽，「黑妹」葉姵延則不敵韓國隊新星安洗瑩。