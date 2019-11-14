港足動盪中拼盡迎巴林 足總承諾加強保安 球迷發起默哀悼科大生

文、圖：余瑋

香港vs.巴林 now633/635台 晚上20：00直播

近日香港連接爆發嚴重警民衝突，多區亦因堵路導致交通擠塞。港足對巴林隊的世盃外亞洲區次圈C組賽事，昨如常舉行賽前記者會及操練。香港足總亦未有收到巴林隊申請改到中立場或延期比賽，麥柏倫相信賽事可如常舉行：「上仗主場對伊朗隊，球迷支持的氣氛很美妙，希望今仗能再出現同一情景，我保證球員穿上港足球衣會拼盡，帶給球迷快樂。」巴林隊主教練蘇沙亦稱，只着重球隊備戰及爭勝等份內事，不擔心球場安全問題。

港隊傷兵滿營 隊長黃洋上陣成疑

有球迷網上發起「願贏波歸香港」活動，呼籲今仗入場球迷在上半場開賽、半場休息跟下半場開賽時，合唱《願榮光歸香港》。有球迷組織則發起在賽事22分鐘默哀1分鐘，悼念上周五離世的22歲科大生周梓樂。足總主席貝鈞奇表示，世盃外屬國際賽，能否繼續舉行或閉門，都需交由國際足協決定。他補充，雖難評估近日突發情况，但足總8月時已去信亞洲足協，承諾加強球場保安，並以今年9月中主場對伊朗隊為例，球賽最終有秩序地舉行，相信球迷入場全心為港足打氣。

不過，港足今仗飽受傷兵滿營困擾。麥柏倫透露，除了左閘丹尼停賽，中場鞠盈智已因傷退隊，大軍僅得22人，隊長黃洋及中堅艾里奧的傷勢仍屬疑問。

客軍3月易帥 3戰不敗暫列次席

對手巴林隊今年3月起由葡萄牙籍教頭蘇沙領軍，現於世盃外C組以2勝1和得7分保持不敗，包括上仗主場一球擊退亞洲一哥伊朗隊，僅得失球差不及伊拉克隊而暫列第2。球隊周日抵港，先後到斧山道運動場等場地操練，陣中不乏好手，包括在世盃外已入兩球的中場亞拉斯活，以及在捷克聯賽落班的前鋒靴南。今日C組另一場為伊朗隊作客大戰伊拉克隊。

有別此前賽事，今晚香港大球場售票處不設門票及套票的換票服務，如網上購票需先到通利琴行購票通自動取票機領取。據悉，今仗已售出約6000套門票。