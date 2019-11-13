體壇快訊：黎俊賢赴美戰花式世界賽

伊達井川祐輔宣布掛靴

前港足入籍中場伊達今夏宣布掛靴，昨返家鄉巴西，結束12年香港及北上發展生涯，他離境時拍下短片答謝香港球迷。去年來港效力東方龍獅的前日職後衛井川祐輔，前晚亦宣布掛靴。

連迪路夫膺瑞典足球先生

瑞典足總昨宣布，域陀連迪路夫當選2019年瑞典足球先生，也是這名25歲的曼聯後衛連續第2年獲獎，但仍與也曾效力「紅魔」、曾11次獲得這殊榮的洛杉磯銀河前鋒伊巴謙莫域有一段距離。

巴西法國會師世少盃4強

U17世少盃昨演最後兩場8強賽事，東道主巴西隊以2：0輕取意大利隊，連續兩屆殺入4強。而法國隊則以6：1大勝西班牙隊，時隔18年再闖準決賽，將與巴西隊爭入決賽。

拿度年終賽首戰負薩維利夫

德國新星阿歷山大薩維利夫昨於ATP年終賽阿加斯組首戰，以直落兩盤6：2、6：4擊敗世界一哥拿度先拔頭籌。同組的希臘好手特薛斯柏斯亦以直落兩盤7：6（7：5）、6：4挫俄羅斯的丹尼麥維迪夫。

艾邦韋斯塔本明年續戰紅牛

紅牛世界一級方程式（F1）車隊宣布，明年續以泰國籍車手艾邦伙韋斯塔本出戰，紅牛二隊亦維持原有車手加斯利及基維特，令威廉士成為唯一未公布來季陣容的車隊。