熱血化作動力 小將當韓一姐 17歲安洗瑩揮拍衝擊奧運

明報記者

答案得一個字，愛，沒有其他。作為首名初中生入選韓國隊，兩年前仍只得15歲的安洗瑩，在全國選拔賽7戰7勝，因而沒有了寒假，隻身由光州走入鎮川郡國家訓練中心：「朋友回來後都會問『我去了哪裏』，我答不上， 不過很自豪能入選國家隊。雖然很辛苦，但有羽毛球，還有那麼多姐姐，就不是問題，甚至羽毛球手機遊戲也夠好玩，哈哈。」

世巡賽分站封后 歷來第2年輕

樂此不疲，甚至自8歲起為羽毛球生涯寫日記，至今已寫超過10本，但安洗瑩小時候其實喜歡踩單車：「不過家人想我找樣室內運動，不要變做一嚿炭。」於是，一個小五的全國青年冠軍誕生了，而轉眼間，已成為贏過時任世界一姐戴資穎、世界冠軍仙杜胡、前奧運金牌得主馬蓮，於世巡賽（及前身超級系列賽）第2年輕奪標的新星。

今港羽賽首圈鬥葉姵延

安洗瑩最新世界排名已超越偶像成池鉉，成為韓國女隊第一單打。對於今年的突破，她歸功打法轉型：「去年我還是個主攻的球手，但我發現這令我很快消耗掉體力，所以嘗試加強防守，令戰術更全面。現在，我覺得自己更傾向防守呢！」

縱使有1.70米的身高，但纖瘦的她沒有後場一板殺死對方的爆發力，那就勤於跑動，逼對手未在最佳時機起手而打失，耐性比一眾大姐姐還要好。今天在紅館與港將「黑妹」葉姵延的女單首圈對戰、下月年終賽，甚至明年奧運，安洗瑩又能帶給大家怎樣的表現呢？