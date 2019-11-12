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2019年11月12日星期二
紅軍爭議聲中挫曼城 拋離次席李城8分 摩連奴堅尼撐奪英超
麥湯米尼扭傷 或避戰蘇格蘭兩場歐國外
祖雲擒AC居首 C朗連續兩仗被換黑面
馬體會反勝愛斯賓奴列第3
李慧詩世盃爭先賽封后 連贏兩站 乘勇月底主場再爭佳績
港足備戰巴林 謝德謙冀回饋港人
費達拿年終賽落筆打三更 佐高域拔頭籌
體壇快訊：歐鎮銘世界賽次圈止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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