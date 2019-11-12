體育
下一篇 上一篇

費達拿年終賽落筆打三更 佐高域拔頭籌

【明報專訊】3號種子的「瑞士天王」費達拿（圖）昨在ATP年終賽波格組首戰，直落兩盤5：7不敵5號種子堤安姆。同組2號種子佐高域則以直落兩盤6：2、6：1輕取8號種子貝列天尼。

上 / 下一篇新聞