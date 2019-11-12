紅軍爭議聲中挫曼城 拋離次席李城8分 摩連奴堅尼撐奪英超

紅藍對碰戰情精彩，利物浦的法賓奴泰華利斯、穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼各建一功，曼城亦有貝拿度施華破蛋，至於中場佐敦軒達臣和前鋒阿古路，則分別為利物浦和曼城第250次在英超上陣。

阿諾特兩次手球 VAR判沒犯規

然而再當主角，紅軍右閘阿歷山大阿諾特在首個入球前疑先「犯天條」，但球證未有吹停，球隊隨即反擊並先開紀錄；從VAR翻看影片可見，「藍月」中場貝拿度施華及阿諾特先後犯手球，入球卻沒被推翻。曼城其後追至1：3落後時，史達寧禁區內「省」中阿諾特左手，球證目擊後示意比賽繼續，令曼城領隊哥迪奧拿大為不滿，向旁證及第4球證舉起兩隻手指，投訴兩度漏判手球。

完場後，哥帥向球證奧利華「道謝」，但否認是出言諷刺，並憤然道：「去問萊利（英超球證主席）和負責VAR的人，別問我。」高普則拒絕在直播鏡頭前以其招牌揮拳動作慶祝，自言「不是小丑」，但不吝褒獎麾下：「百分百專注，是戰勝曼城的唯一方法。我們前70分鐘主導了球賽，不讓曼城為所欲為，如果這是易事，其他球隊早就做到了。」

紅軍逾900日46場英超主場不敗

利物浦是唯一令哥迪奧拿四度作客敗走的球隊，而除了逾900日主場不敗，紅軍目前在12輪後領先次席8分，僅次於曼聯在1993/94年球季首12輪後領先9分後，最終提早封王。

對於爭標優勢，高普只謂正面看待，但摩連奴直指已十拿九穩：「也許高普不能說，曼城亦或會連勝7、8、9場，但我看不到利物浦會失去9分優勢。在我看來已塵埃落定，除非有戲劇性事件令整隊崩潰，例如傷兵潮。」紅魔名宿堅尼亦認同：「我不是賭徒，但我想（英超爭標）已經完結。」