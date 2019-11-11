吳安儀走出低谷 世界賽奪標重拾信心

安儀昨日在IBSF業餘世界賽決賽反勝，時隔9年再揚威此賽事。她昨隨港隊由土耳其回港，指今次冠軍是得來不易的強心針，一度落淚：「我覺得今年球技進步了，但之前比賽成績未能反映出來。這12個月，也想過是否無法再贏這個錦標，或者任何一個大賽錦標，是有質疑過的。」安儀指看了前世界一哥施比的一個訪問，提及對方近期打破逾1年錦標荒，自己有得著，之後會努力重奪世界一姐后座，及繼續出戰不同男子賽事。

將錦標獻予潘正潮 張家瑋盼圓友遺願

18歲小將潘正潮上月尾猝逝，正值港隊出戰今次賽事。安儀承認團隊上下都難過，但教練與隊友互相支持而捱過難關，今日再表示要將錦標獻給他。

潘正潮生前室友張家瑋則決定遷出體院宿舍。他憶述對方轉全職後為方便練波，與自己一同申請宿位，今次出發前數天才入伙，形容與潘閒談也常與桌球有關，「看得出他很熱愛桌球這項運動。」這名港隊新星本周將轉戰挑戰巡迴賽，希望帶着潘正潮的遺願，「可能將他的照片擺在cue盒，去英國練波，一齊去比賽」。