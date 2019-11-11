傑志大敗 銀牌衛冕夢碎 1：5負理文 吞12年本地賽最大敗 伍健：無意易帥

文、圖：余瑋

傑志昨仗在元朗大球場出戰續陣容不整，中堅艾里奧仍有傷只列後備，另一中堅李毅凱不入名單，需由隊長黃洋續客串中堅，聯同首為球隊上陣的霍斌仁鎮守防線。理文有中堅列斯奧復任正選倒戈。

理文於12分鐘由左閘余沛康把握霍斌仁失位，後上先開紀錄。得勢不饒人的理文，在31、33及41分鐘，分別由余煒廉建功及基華尼頓梅開二度，連入3球將比數擴大至4：0完上半場。

大埔大勝流浪闖4強

換邊後，傑志換入射手盧卡斯及鄭展龍傾力反撲，並於52分鐘由洛迪古斯「破蛋」，但盧卡斯於63分鐘一次爭頂時，向理文中場顏樂楓批肘，球證吳超覺直接出示紅牌驅逐離場。踢少1人的「藍鳥」在補時2分鐘，被理文射手尼迪利妙射埋齋，終以1：5慘敗。理文晉級4強後，將在「拆禮物日」鬥和富大埔爭入決賽。後者昨在8強以同樣比數，憑楊賜麟、勞高、辛祖、陳文輝及陸志豪各建一功，在旺角場以5：1大勝標準流浪。

3屆港超盟主傑志，今夏改由波斯尼亞籍教頭施利斯高域領軍，今季各賽事7仗僅1勝4和2負，勝率僅14.3%。而今仗除了是傑志在港超成立以來，在本地聯賽最大敗仗；「藍鳥」對上一次最大比數落敗的本地賽，已追溯至2007年12月，在港甲以0：5大敗予南華。

黃洋籲隊友重新振作

傑志會長伍健賽後稱，暫未有計劃易帥。傑志隊長黃洋承認，球隊在上半場防守表現差勁，呼籲隊友糾正心態，反思問題重新振作，「如果懷疑隊友和教練，球隊一定會散，幸下半場球隊的表現，仍可帶出一些正面元素」。傑志在國際賽後，下仗港超將於本月24日主場大戰榜首的東方龍獅。