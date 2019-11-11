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2019年11月11日星期一
曼聯3：1挫白禮頓 彈升第7 馬迪爾獻兩助攻 阿仙奴吞李城兩蛋
熱刺5仗不勝 普帥：不妙
美斯戴帽平紀錄 連續11年入40球 巴塞大勝
拜仁大勝蜂兵 費歷克勢續任帥
拿玻里再失分 連續5場不勝
李慧詩世盃凱林賽炒車無緣獎牌
勇士不敵雷霆 今季第8次敗陣跌至榜末
體壇快訊：姚潔貞日本賽破半馬港績封后
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傑志大敗 銀牌衛冕夢碎 1：5負理文 吞12年本地賽最大敗 伍健：無意易帥
港足世盃外決選 基奧雲尼時隔1年獲重召
吳安儀走出低谷 世界賽奪標重拾信心
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【明報專訊】（請看附圖）
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